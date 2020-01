Ünlü model Keeley Hazel isyan etti: Ne iş ne de eş bulabiliyorum

2010’lu yıllarda yer aldığı fotoğraf çekimleriyle adından söz ettiren 33 yaşındaki Keeley Hazel, eski günlerini arıyor. İngiltere’de dergi ve gazetelerin aranan ismi olan Hazel, iş ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Looking for a job and a boyfriend. Not sure where I'm going wrong. pic.twitter.com/tHfyfCNB6f

— Keeley Hazell (@keeleyscorner) January 27, 2020