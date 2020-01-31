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Ünlü model Keeley Hazel isyan etti: Ne iş ne de eş bulabiliyorum

İngiltere'de dergi ve gazetelere verdiği pozlarla üne kavuşan model Keeley Hazel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hem iş hem de eş bulmada sorun yaşadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
10:02 -
Haberler Dünya
Ünlü model Keeley Hazel isyan etti: Ne iş ne de eş bulabiliyorum

2010’lu yıllarda yer aldığı fotoğraf çekimleriyle adından söz ettiren 33 yaşındaki Keeley Hazel, eski günlerini arıyor. İngiltere’de dergi ve gazetelerin aranan ismi olan Hazel, iş ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Hızla yayılan bir akıma fotoğraflarıyla katılan Hazel, ‘İş ve sevgili arıyorum. Nerede yanlış yapıyorum bilmiyorum’ notunu düştü.

Keeley Hazel.

Hazel’ın paylaşımı çok sayıda etkileşim alırken, kullanıcılar döneminin gözde modelinin iş bulamamasına şaşırdı.

Keeley Hazel.

Modellik kariyerine ara vererek bir dönem ABD’ye yerleşen Hazel, birkaç Hollywood filminde rol alsa da, aradığını bulamadı. Keeley’nin özel hayatında son olarak adı eski futbolcular Joe Cole ve Anton Ferdinand ile anılmıştı.

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Son güncelleme: 10:04 31.01.2020
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