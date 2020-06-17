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Vaka sayıları artınca 400 kişinin çalıştığı mezbaha kapatıldı!

Almanya'nın Hamburg kentinde yaklaşık 400 kişinin çalıştığı bir mezbahada birçok çalışanda corona virüsüne rastlandı. Olay sonrası bölgedeki okulların kapatılmasına karar verilirken yetkililer inceleme başlatıldığını bildirdi.

Sozcu.com.tr
18:01 -
Haberler Dünya
Vaka sayıları artınca 400 kişinin çalıştığı mezbaha kapatıldı!

Almanya’nın en büyük et işleme tesislerinden biri, çok sayıda çalışanda corona virüsü görülmesi üzerine kapatıldı.

Gutersloh bölgesel yönetimi vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından önlem olarak bölgedeki okullar ve anaokullarının kapatıldığını belirtti.

Et işleme tesisi yetkilileri Almanya boyunca 19 adet daha tesisleri olduğunu ve bu tesislerde de geniş çaplı test yapmaya başladıklarını belirtti. Şu ana kadar diğer tesislerde vaka görülmediği ifade edilirken kalan 19 tesisin de aktif durumda olduğu bildirildi.

Olay sonrası yerel otoriteler okulların kapatılmasına karar verdi. Reuters

ALMANYA AVRUPA’DAKİ EN İYİLERDEN

Corona virüsü ile Avrupa’da başarılı bir şekilde mücadele eden nadir ülkelerden olan Almanya’da şu ana kadar 190 bine yakın vaka tespit edildi ve 9 bine yakın can kaybı yaşandı.

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Almanya Corona
Son güncelleme: 18:18 17.06.2020
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