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Yunanistan’dan olağanüstü Covid-19 önlemi!

Yunanistan’da corona virüsü vaka sayılarında artış yaşanması üzerine turizm merkezlerindeki restoran ve barlara Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere gece yasağı getirildi.

21:25 -
Haberler Dünya
Yunanistan’dan olağanüstü Covid-19 önlemi!

Yunan hükümeti, bir dizi AB ülkesinden ve Balkanlar'dan ülkeye gireceklere de kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, vaka eğrisinin “Tehlikeli bir şekilde arttığını” söyledi.

BBC’nin haberine göre, Mikanos, Santorini, Korfu, Girit, Rodos, Kos ve Zakintos bölgelerinde gece yarısından sabah 07:00'ye kadar restoran ve barlar kapalı olacak.

Ege’deki Yunan adaları gece hayatıyla ön plana çıkıyordu. Reuters

Bu adaların bazıları gece eğlenceleri ile turizm sektöründe ün edinmişti.

Selanik, Larissa, Volos ve Katerin şehirleri ile Halkidiki yarımadasında da aynı önlemler uygulanacak.

Kısıtlamalar 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

17 Ağustos'tan itibaren Belçika, Çekya, Hollanda, İspanya ve İsveç'ten ülkeye girecek yolcuların da son 72 saatte alınmış Covid-19 test sonuçlarını sunmaları zorunlu tutuluyor.

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Son güncelleme: 21:40 10.08.2020
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