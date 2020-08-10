Yunanistan’dan olağanüstü Covid-19 önlemi!

Yunan hükümeti, bir dizi AB ülkesinden ve Balkanlar'dan ülkeye gireceklere de kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, vaka eğrisinin “Tehlikeli bir şekilde arttığını” söyledi.

BBC’nin haberine göre, Mikanos, Santorini, Korfu, Girit, Rodos, Kos ve Zakintos bölgelerinde gece yarısından sabah 07:00'ye kadar restoran ve barlar kapalı olacak.

Bu adaların bazıları gece eğlenceleri ile turizm sektöründe ün edinmişti.

Selanik, Larissa, Volos ve Katerin şehirleri ile Halkidiki yarımadasında da aynı önlemler uygulanacak.

Kısıtlamalar 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

17 Ağustos'tan itibaren Belçika, Çekya, Hollanda, İspanya ve İsveç'ten ülkeye girecek yolcuların da son 72 saatte alınmış Covid-19 test sonuçlarını sunmaları zorunlu tutuluyor.

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