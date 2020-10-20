AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılabiliyor. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30'a kadar yapılabilir. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

AÖF DERS SEÇİMİ EKRANI

Lisans programlarında 1. yarıyıldan ders alan öğrenci 5. ve 7. yarıyıllardan; 2. yarıyıldan ders alan öğrenci 6. ve 8. yarıyıllardan; 3. yarıyıldan ders alan öğrenci 7. yarıyıldan; 4. yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8. yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

2020-2021 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.

Kayıt yenileme tutarı ödendikten sonra kayıt yenileme tarihleri içinde dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçilen ders silinip yerine başka bir ders seçilebilir veya yeni ders eklenebilir.