AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF’te yaz okulu var mı?

AÖF öğrencileri geçtiğimiz haftalarda girdikleri AÖF dönem sonu final sınavlarının sonuçlarına kavuştu. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı soruları cevap buldu. Açık Öğretim Fakültesi’nin final sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı. AÖF sınav sonuçlarını sorgulama bağlantısı haberimizde…

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF FİNAL SONUÇLARI

Anadolu Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Mezunlarımızı tebrik ederiz. ifadelerine yer verdi.

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF YAZ OKULU DUYURUSU

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.