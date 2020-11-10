AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Bünyesinde en çok öğrenciyi barındıran Anadolu Üniversitesi AÖF'te sınav tarihlerinin yanı sıra sınavın yapılacağı yöntem de belirlendi. Geçtiğimiz dönemde de corona virüs salgını nedeniyle öğrenciler sınavlara online olarak katılmıştı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağı açıklandı.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.