AÖF sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dünya genelinde birçok ülkede görülen corona virüsü nedeniyle ülkemizde de eğitim uzaktan devam ederken, bazı sınavlar da online olarak gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de AÖF sınavları. Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak yapılabilecek. Çevrimiçi sınav sisteminde sonuçlar ise bu tarihlerden sonra kısa süre içerisinde belli olacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi kapsamında uygulanan online sınavlar 7 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Sınavların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Fakültesi'nin bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin 18 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında sınav sistemine istedikleri saatte giriş yapabileceğini ve öğrencilerin AÖF sınav sitemine giriş yaparak 20 gün boyunca AÖF bahar dönemi sınavlarını olabileceklerini söyledi.

Sınavın başlamasıyla ekranda sadece bir soru görülecek ve soru cevapladıktan sonra diğer soruya geçilecek. Soruyu cevaplandırıp ya da boş bırakarak ilerleme sağlanacak.

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