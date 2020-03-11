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AÖL’de sınav erteleme açıklaması! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

AÖL'de, 2. dönem sınavları öncesinde MEB'ten sınav erteleme duyurusu yayınlandı. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yurt dışında gerçekleştirilecek AÖL sınavları ertelendi. Türkiye'de sınav giriş yerleri de 18 Mart’ta internet üzerinden erişime açılacak. İşte AÖL sınavları hakkında detaylar...

12:53 -
Haberler Eğitim
AÖL’de sınav erteleme açıklaması! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre AÖL sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Zorlu sınav öncesinde 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan’ın Bakü, Katar’ın Doha, Kuveyt’in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem Sınavları ertelendi.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 2. dönem sonu sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 18 Mart'ta yapılacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

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