ATA AÖF’de bütünleme sınavları başladı! ATA AÖF bütünleme giriş ekranı…

ATA AÖF bütünleme sınavları için heyecanla beklenen tarihler geldi ve bugün ATA AÖF bütünlemeleri başladı. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçiyor ve dönem sonu not ortalamasını % 70 oranında etkiliyor. İşte ATA AÖF bütünleme sınavı ayrıntıları…

ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ

ATA AÖF bütünleme sınavı 6-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeni ile bu sene ATA AÖF bütünleme sınavı online olarak gerçekleşecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ

ATA AÖF'TE MAZERET SINAVI VAR MI?

Yapılan açıklamayla hiçbir şekilde mazeret ve telafi sınavı yapılmayacağı açıklandı.