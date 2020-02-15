AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? AUZEF telafi sınavı ne zaman?

AUZEF sınavı 15 Şubat cumartesi ve 16 Şubat pazar olmak üzere 2 oturumda gerçekleşiyor. Sınav giriş belgesine yayınlandığı andan itibaren haberimizdeki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda sınava giriş belgesinin de çıktısını alabilirsiniz. İşte sınav öncesinde AUZEF'de dikkat edilmesi gerekenler…

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2020 AUZEF SINAV TARİHLERİ

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi vize sınavları 04 – 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 – 09 Ağustos 2020’de yapılacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AUZEF sınav yerleri ve belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.