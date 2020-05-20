BİLSEM sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuç tarihi belli oldu mu?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme grup tarama sınavı 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlendi. MEB tarafından son yapılan açıklamada 22 Nisan’da açıklanması beklenen BİLSEM sonuçlarının pandemi nedeniyle tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra yapılacağını duyurdu. İşte MEB’in BİLSEM sınav açıklamaları…

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır” duyurusunu paylaştı. Henüz MEB tarafından yeni tarih duyurusu yapılmadı.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler //meb.gov.tr adresinden 04 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07-11 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK BÜLTENİ YAYIMLANDI



Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini sağlamak, özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak; öğrenci, veli ve öğretmenlere eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılının ilk üç ayında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren bülteni “e-özel” yayımlandı.

Genel Müdürlüğümüz ve yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin gelişiminin takip edilebilmesine olanak sunmak amacıyla hazırlanan bültenimizin ilk sayısında Genel Müdürlüğümüz hakkında temel bilgilere yer verilmiş, geliştirdiğimiz projelerin mevcut durumlarına, rehberlik hizmetleri kapsamında yürüttüğümüz psikososyal destek çalışmalarına, geliştirmiş olduğumuz programlara ve öğretim materyallerine, iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara, öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz eğitimler ile COVİD-19 ile mücadele sürecinde Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara değinilmiştir.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni “e-Özel” e ulaşmak için tıklayınız