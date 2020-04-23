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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları hakkında açıklama…

Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler BİLSEM sınavına geçtimiz haftalarda girmişti. Daha önce 22 Nisan olarak açıklanan BİLSEM sonuçları için açıklama yapıldı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi?

08:57 -
Haberler Eğitim
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları hakkında açıklama…

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismi olan BİLSEM, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlıyor. Sınav sonuçlarının ise 22 Nisan’da açıklanacağı duyurulmuştu.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI ERTELENDİ Mİ?

22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

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