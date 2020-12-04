Çürüyen bilgisayarlardan yedi bilişim laboratuvarı kurdu

33 yaşındaki Fatih Arıca İstanbul Çatalca'da bir köy okulu olan 190 öğrencili Karacaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yaparken, okuldaki bilgisayarların kullanılmayacak durumda olduğunu gördü. Köy çocuklarının bilgisayar eğitimi almadan okulu bitirmemesi için harekete geçti. Banka ve şirketlerden atıl bilgisayarları istemeye karar verdi.

ÖĞRETMENLERİN AZMİ

İlk mektubu, Merkez Bankası’na yazdı. Banka, deposunda atıl duran 100 bilgisayarı Karacaköy'e gönderdi. Fatih Arıca ve öğretmen arkadaşı Hasan Ünüvar, gece-gündüz demeden bilgisayarları tamir edip, çalışır duruma getirdi. Sonra onlarla Çatalca'da altı köy okuluna bilişim laboratuvarı kurdular.

HAYALİ TÜM TÜRKİYE

Projeyi geliştiren Arıca, kısa süre önce Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi’ne tayin oldu. Bu okulda da benzer bir tabloyla karşılaştı. Bu kez Halk Bankası, Borsa İstanbul, Ziraat Bankası’na mektup yazarak, eski bilgisayarları istedi. Onlardan gelen bilgisayarlarla da bu okula yedinci bilişim laboratuvarını kurdu. Öğretmen Arıca'nın çabasını Milli Eğitim Bakanlığı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Arıca, projenin tüm Türkiye'ye yayılmasını hayal ediyor.