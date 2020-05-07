DGS 2020 sınavı ne zaman? DGS başvuruları başladı mı?

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de eğitim sekteye uğramış durumda. ÖSYM, birçok sınavın takviminde değişikliğe gittiğini açıkladı. Peki DGS sınavı ertelendi mi? İşte ayrıntılar…

DGS NE ZAMAN?

Corona virüsü nedeniyle ertelenen sınavlara DGS’de eklendi. Bu yılki DGS sınavının güncellenen ÖSYM takvimine göre, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ertelenen DGS sınavı için başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. ÖSYM, DGS sınav takviminde değişikliğe giderken, başvuruların ne zaman yapılacağını açıklamadı.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.