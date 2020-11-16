DHBT başvurusu sona eriyor! DHBT sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacağı sınav 27 Aralık’ta düzenlenecek. Başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

DHBT BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık’ta düzenlenecek.Başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Kasım 2020 olacak.

Sınav sonuç tarihi ise 27 Ocak 2021 olarak duyuruldu.

DHBT KAÇ DAKİKA?

DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.