EKPSS saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek?

Bugün uygulanacak olan 2020-EKPSS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların EKPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

EKPSS için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

EKPSS NE KADAR SÜRECEK?

EKPSS sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 70 soru yer alacak ve süre engel gruplarına göre değişecek.

1) Genel Engelli Grubu

a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler: 60 dakika

b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (otizm spektrum bozukluğu (OSB), Asperger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar : 80 dakika

c) Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları: 100 dakika

2) Görme Engelli Grubu

a) Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar: 100 dakika

b) Soruları kendisi okuyabilenler (Sadece işaretleyici yardımı alanlar dâhil) – 60 dakika

c) Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) (Sınav süresinin ilk 60 dakikası ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında tamamlanmadan ve son 15 Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu dakikası içinde sınav salonundan vb. oranı % 25 ve üzerinde olan az gören adaylar çıkılamaz.) ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi “Özel gereksinimi vardır (ÖGV)”/ Özel Gereksinim Kodu “1” ve üzeri olan adaylar: 90 dakika

3) İşitme Engelli Grubu: 80 dakika

4) Zihinsel Engelli Grubu:

a) Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar (Sadece (varsa) şekilli sorularda soru kitapçığına bakabilirler.): 100 dakika

b) Soruları kendisi okuyabilenler 20 dakika 80 dakika (Sadece işaretleyici yardımı alanlar dâhil): 80 dakika

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

EKPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA