Genç işsizliğin çözümü iş garantili bölümlerde

Üniversite adayları için tercih maratonu başladı. Adaylar ve aileleri 14 Ağustos'ta sona erecek tercihler için koştururken bir yandan da gelecek kaygısını düşünüyorlar. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunun olan işsizlik özellikle üniversite mezunu gençleri vuruyor. Resmi verilere göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24.4'e ulaşırken, gençler ve aileleri bölüm tercihi yaparken büyük ölçüde istihdam alanını da düşünüyor.

İstanbul Şişli Vakfı tarafından ‘Mesleğin Olacak Geleceğin Olacak' sloganıyla 2012 yılında kurulan ve öğrenci alımına başlayan Şişli Meslek Yüksekokulu mezun olan öğrencilerin işsizlik sorunu çözmek için bir ilke imza attıklarını duyurdu. Şişli MYO Kurucu Müdürü olan Prof. Dr. Aynur Aydın bu yıl ilk kez başlatacakları ‘İş sözleşmesi' uygulaması sayesinde gençlere mezun olduktan sonra iş garantisi sunduklarını anlattı. Artan işsizliğin gençleri gelecek kaygısına sürüklediğine dikkat çeken Aydın, bu yıl aday öğrencilerle ‘İş Garantisi Sözleşmesi' imzalatarak istihdam garantisi sunulduğunu söyledi.

İLK UYGULAMA AŞÇILIK VE TURİZM ALANINDA

Öncelikle turizm ve aşçılık programlarında okuyacak gençlerle kayıt esnasında iş sözleşmesi imzalayacaklarını açıklayan Yüksekokul Müdürü Dr. Sedat Bekiroğlu, “Öğrencilerimizin geleceğe umutla, güvenle bakmalarını istiyoruz” dedi.