Gençler nasıl gidiyor? diye 17 bin 939 üniversiteliye soruldu! İşte yanıtlar

“Gençler dersler nasıl gidiyor” sloganıyla Akdeniz Üniversitesi’nden akademisyen Prof. Dr. Engin Karadağ’ın başkanlığında yürütülen araştırmaya, 111 devlet ve 52 vakıf toplam 163 üniversitede uzaktan eğitim alan 17 bin 939 lisans öğrencisi katıldı.

Öğrencilere uzaktan eğitimin sorulduğu araştırmada, online anketle 15 farklı fakülte yer aldı.

PROF. KARADAĞ: “YÖK BAŞARILI BULUNDU”

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) Direktörü Prof.Dr. Engin Karadağ, “Yükseköğretimde ilk kez üniversite öğrencileri YÖK’ü, uzaktan eğitim sürecindeki tutum, karar ve uygulamalarıyla başarılı buldu. Hocalarını ise kendilerine yardımcı olma, teknolojik uyum, ders içerikleri gibi konularda başarılı bulmadıkları görüldü. Üniversitelerin ayrıca idari alarak bu sürece hazırlıksız yakalandığını da düşünüyorlar” dedi.



YÜZDE 63’Ü ÇOK İYİ KARARLAR ALDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Öğrencilerin yüzde 66’sının evinde bilgisayar, tablet ve interneti var. Yüzde 57’si son bir haftadır evden hiç çıkmıyor, yüzde 22’si bu sürede 3 kez dışarı çıkmış.

Yüzde 63’ü YÖK’ün uzaktan eğitim kararlarını “iyi” ve “çok iyi” buluyor. Yüzde 9’u “çok kötü” değerlendirdi. Yüzde 74’ü de uzaktan eğitimde YÖK’ün bilgilendirme süreçlerini yeterli buldu.

Yine 100 öğrenciden 60’ı YÖK’ün sürece ilişkin tutum ve yaklaşımından memnun iken yüzde 11’i bilgilendirmeleri yetersiz buluyor.

Öğrencilerin yüzde 59’u da YÖK’ün tutum ve yaklaşımlarını başarılı yüzde 63’ü ise çok iyi ve iyi kararlar aldığını düşünüyor.

YÖK kararlarını bu süreçte kötü bulanların oranı yüzde 12, çok kötü bulanların oranı ise yüzde 9 oldu. Öğrencilerin yüzde 16’sı ise YÖK’ün kararlarını orta düzey olarak değerlendirdi.



ÜNİVERSİTELERE KIRIK NOT

Araştırmaya katılan 100 öğrenciden 64’ü üniversite ve fakültelerin uzaktan eğitim hazırlıklarını yetersiz bulurken, 53’ü üniversitelerinin süreçte yetersiz bilgilendirme yaptığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 30’u dijital içerikler ve ders notlarını ders içerikleriyle uyumlu buldu. Ders içeriklerinin yüzde 33’ü ise “kes-kopyala-yapıştır” olarak görüldü. 100 kişiden 52’si öğretim materyallerinin öğreticilik düzeyi olmadığını bildirdi.



İÇERİKLER BAŞARISIZ BULUNDU

Öğrencilerin yüzde 49’u dijital ders içeriklerini dersin amaçlarıyla uyumunda çok kötü ve kötü buldu. İçerikleri, iyi ve çok iyi bulanların oranı yüzde 30 oldu. Dijital içeriklerinin verilen metinlere uyumu da yüzde 38 oranıyla başarısız bulundu.

Öğrenciler, metinlerin dil bilgisi ve yazım kurallarına uyumunu da yüzde 30 oranıyla kötü, yüzde 31 orta, yüzde 24 iyi ve yüzde 16 oranıyla çok iyi buldu.



BU KEZ HOCALARA DÜŞÜK NOT

Öğrencilerin yüzde 16’sı çok kötü ve yüzde 29’u kötü olmak üzere 51’i hocalarının bu süreçte kendilerini bilgilendirme düzeylerini çok kötü bulduklarını bildirdi.

Çok iyi bulanların oranı yüzde 18’de kaldı. Hocasına bu süreçte ulaşma durumunu ise öğrencilerin yüzde 36’sı kötü bulurken, 40’ı iyi ve çok iyi buldu.

Ancak hocalarına erişseler de, öğrencilerin yüzde 18’i çok kötü, yüzde 26’si kötü olmak üzere yüzde 34’ü kendilerine yardımcı olunması ve destek noktasında hocalarına düşük not verdi.

Hocalarının destek ve yönlendirmesini öğrencilerin yüzde 27’si orta bulurken, 16’sı iyi ve yüzde 13’ü çok iyi buldu.



5 HOCADAN BİRİ TEKNOLOJİDE İYİ

Teknoloji okuryazarlığında da öğrenciler hocalarına çok cömert notlar vermedi. Akademisyenlerin teknoloji kullanma becerilerini öğrencilerin yüzde 9’u çok kötü ve yüzde 19’unun kötü diye değerlendirdi.

Teknoloji kullanımında akademisyenlerin yüzde 21’i çok iyi, yüzde 30’u iyi, yüzde 21’i orta düzey olarak değerlendirildi. 100 öğrenciden 47’si hocalarının uzaktan eğitimde kendilerine tutumundan şikayetçi oldu.

ÜNİVERSİTELER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Bilgilendirilmemekten yakınan öğrencilerin yüzde 40’ı ancak e-postayla hocalarına ulaşabilmekten yakındı. Öğrencilerin yüzde 63’ü üniversite yönetimlerinin teknolojik hazırlıklarını kötü ve çok kötü bulurken, çok iyi bulanların oranı yüzde 3’te kaldı.

Uzaktan eğitimde ses ve anlaşılabilirlik de yüzde 48’le kötü not aldı.