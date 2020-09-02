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Halkbank sınav sonuçları açıklandı! Halkbank sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Halkbank, personel istihdamı için 8 Ağustos’ta bir sınav gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı Halkbank sınav sonuçları bugün erişime açıldı. İşte Halkbank sınav sonuçları sorgulama ekranı…

10:40 -
Haberler Eğitim
Halkbank sınav sonuçları açıklandı! Halkbank sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Halkbank personel sınavı, 18 merkezde gerçekleştirilmişti. Banka bünyesinde istihdam edilecek müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı, bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı bölümleri için alımlar yapılacak.

HALKBANK SINAVI SONUÇ SORGULAMA

HANGİ İLLERDE ALIM OLACAK

Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

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