İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2020 İOKBS bursluluk sınavı tarihi değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihinde değişiklik yaptı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda eğitim gören öğrencilere uygulanan İOKBS bursluluk sınavının tarihi pandemi dolayısıyla değiştirildi. Daha önceden 6 Haziran’da yapılacağı açıklanan sınavın tarihi değiştirilerek 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada; “6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden/geri dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.