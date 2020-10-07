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KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde görev almak isteyen memur adaylarının katılacağı KPSS DHBT sınavı için başvurular 6 Kasım’da başlayacak. KPSS DHBT başvuruları, 16 Kasım’a kadar devam edecek ve sınav 27 Aralık’ta gerçekleşecek.

09:55 -
Haberler Eğitim
KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yayınlanan ve pandemi nedeniyle önceki senelere göre farklılık içeren tarihlere göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık’ta düzenlenecek. Başvurular ise kasım ayında alınacak.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU VE SINAV SONUÇ TARİHİ

KPSS DHBT sınavının geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak belirlenirlen sınav sonuç tarihi ise 27 Ocak 2021 olarak duyuruldu.

DHBT KAÇ DAKİKA?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

Diyanet KPSS ÖSYM sınav
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