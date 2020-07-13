KPSS lisans, önlisans ve lise başvuru tarihleri ne zaman? KPSS lisans para yatırma son gün tarihi…

ÖSYM, milyonlarca vatandaşların merakla beklediği KPSS başvuru ekranını erişime açtı. KPSS lisans sınavında ter dökecek memur adayları, 30 Haziran'dan beri KPSS başvurularını yapabiliyor. KPSS lisans başvuruları 13 Temmuz'da bitecek. Peki, KPSS önlisans başvuru ne zaman? İşte tüm detaylar…

KPSS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS Lisans Başvuruları, 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında, (Ücret ödeme için son gün, 14 Temmuz 2020)

KPSS Önlisans Başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

KPSS BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI



KPSS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ PARA?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)