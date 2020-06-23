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KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu…

Türkiye’de milyonlarca memur adayının ter dökeceği KPSS sınavı başvuru tarihleri merak ediliyor. Corona virüsü sebebiyle ÖSYM tarafından yapılan sınavların tarihlerinde değişikliğe gidilmişti. KPSS sınavı da bu sınavlardan biriydi. ÖSYM, güncellenen sınav takvimi ile birlikte KPSS başvuru tarihlerini de açıkladı.

10:23 -
Haberler Eğitim
KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu…

Türkiye'de kamu kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday, KPSS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Corona virüsü sebebiyle sınav takviminde değişikliğe gidilen KPSS için ÖSYM yeni sınav takvimini açıkladı. İşte KPSS sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

Memur adaylarını yakındıran ilgilendiren KPSS sınavının başvuru tarihleri açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre;

KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,

KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül30 Eylül 2020 tarihleri arasında,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ…

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Son güncelleme: 11:06 23.06.2020
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