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KPSS ön lisans sonuçları için büyük gün geldi

Geçtiğimiz ay tüm yurt genelinde yapılan KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM’nin sınav takvimine göre bugün açıklanacak.

Güncellenme: 08:30, 26/11/2020
Haberler Eğitim
KPSS ön lisans sonuçları için büyük gün geldi

İki yıllık üniversite mezunu memur adaylarının katıldığı KPSS ön lisans sınavının sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır örneğin : 2016,2018,2020, 2022 gibi. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

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