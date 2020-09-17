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KPSS ortaöğretim başvuruları 30 Eylül’de bitecek!

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde yapılacak. 15 Eylül’de başlayan sınav başvuruları ise 30 Eylül saat 23.59’da sona erecek.

13:07 -
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim başvuruları 30 Eylül’de bitecek!

Başvuru yapan öğrencilerden HES kodu istenecek. HES kodu olmadan KPSS başvurusu yapılamayacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI

KPPS BAVŞURU ÜCRETİ KAÇ PARA?

Sınava katılım göstermek isteyen adaylar, 80 lira olan başvuru ücretini belirlenen bankalara yatırması gerekiyor. Başvuruyu kaçıran adaylar, 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak geç başvuru ile işlemlerini yapabilmek için ise yüzde 50 daha fazla başvuru ücreti ödemek zorunda kalacak.

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