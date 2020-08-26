KYK burs, kredi ve yurt tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvurusu için henüz bir açıklamanın yapılmamasıyla birlikte, YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvuruları merak konusu oldu.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK tarafından henüz burs, kredi ve yurt hakkında bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam etmişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.