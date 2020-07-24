KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatacak mı? KYK burs ve kredi tarihleri belli mi?

KYK burs ve kredileri için heyecanla bekleyen öğrenciler ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. KYK’dan burs ve kredi açıklaması henüz gelmedi. Bayramdan önce burs ve kredilerin hesaplara yatıp yatmayacağının birkaç gün içinde kesinlik kazanması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK kredi ve burs ödemeleri normal dönemlerde TC kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Kimlik numarasının sonu 0 olanlar ayın 6’sında, 2 olanlar ayın 7’sinde, 4 olanlar ayın 8’inde, 6 olanlar ayın 9’unda, 8 olanlar ayın 10’unda ödemelerini alıyor.