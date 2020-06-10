LGS sınav giriş belgesi için gözler resmi açıklamada…

LGS sınav giriş yerleri için açıklama merakla beklenirken tahminlere göre sınav giriş belgeleri birkaç gün içinde yayınlanacak. 20 Haziran’da gerçekleşecek sınavın giriş belgelerinin bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

MEB’in yayınlamış olduğu merkezi sınav kılavuzuna göre, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak LGS sınavı için giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek. Buna göre sınav yerlerinin 10 ya da 11 Haziran tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor. LGS sınav giriş belgeleri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

“LGS'DE SON TEKRARI KAÇIRMAYIN”

Programda LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir duyuru da yapan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

*8 Haziran'da başlayacak ‘LGS’de son tekrar’ diye EBA televizyonunda bir çalışmamız olacak, saat 14.30'da. Çocuklarımın bunu kaçırmamalarını özellikle istiyorum.

*Çünkü orada bütün konuların son tekrar olarak yeniden gözden geçirileceği ve soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Dolayısıyla çocuklarımızın ve velilerimizin içi rahat olsun.

“İKİNCİ BİR MASKE VERİLECEK”

Öğrencilerin yanlarında getirdikleri maskeleri sınav sonuna kadar kullanmalarını istemediklerini vurgulayan Selçuk, “Her bir çocuğumuza yeni maske vermek istiyoruz. İki sınavın arasındaki arada çocukların koridora, bahçeye çıkması söz konusu ve bu maskeyle ilgili belirli sıkıntılar da olabilir. O yüzden maskeyi tekrar yenileyeceğiz, yani ikinci bir maske vereceğiz ve çocuklarımız sıralarına oturduktan sonra sınavlarını rahatça yapabilecekler” şekilde diye konuştu.