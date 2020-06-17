LGS sınav giriş belgesi nasıl alınacak? LGS ne zaman yapılacak?

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM tarafında birçok sınavın tarihinde değişiklikler yapılmıştı. LGS sınavının yeni tarihi olarak da 20 Haziran belirlenmişti. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak? LGS sınavında hangi konulardan soru çıkacak? İşte LGS sınavı ile ilgili son gelişmeler…

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

KİMLİKTE FOTOĞRAF ŞARTI VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzundaki değişiklikleri ve sınavla ilgili detayları anlattı. Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık.

LGS KONULARI NELER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.