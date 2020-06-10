LGS sınav yerleri açıklandı mı? 2020 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik 20 Haziran 2020 tarihinde düzenleyeceği LGS sınav için sınav yerleri bu günlerde açıklacak. Sınava girecek yaklaşık bir milyon öğrenci sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Velilerin de yakından takip ettiği LGS sınavı giriş belgelerine ilişkin bilgileri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

MEB'in yayınlamış olduğu merkezi sınav kılavuzuna göre, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak LGS sınavı için giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek. Buna göre sınav yerlerinin 10 ya da 11 Haziran tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor. LGS sınav giriş belgeleri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Sınav yerleri açıklandığı anda sozcu.com.tr'de olacak.

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı merkezi sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre,

– Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

– Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

– Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

– Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

– Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

– Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

– Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.

GEÇEN YIL LGS’YE KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?

2019 Merkezi Sınavına 1.074.013 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1.029.555 (%95,86) sınava katılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB'e bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1.210.112 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden %85,08'i sınava katılmıştır.