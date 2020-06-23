LGS soru kitapçıkları cevap anahtarları yayınlandı! LGS sonuçları ne zaman?

Zorlu ve stresli dönemin bir bölümünü geride bırakan öğrenciler LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırmaya başladı. Öğrencilerin puanlarını tahminen hesaplayabilmeleri için gereken LGS cevap anahtarları yayınlandı.

LGS KİTAPÇIKLARININ CEVAP ANAHTARLARI

LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden görüntülenebiliyor. Diğer taraftan sınav kitapçıkları 22 Haziran itibariyle okullardan temin edilebilecek.

SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

LGS SORULARI ZOR MUYDU?

Hem LGS'ye katılan öğrenciler hem de veliler sınavın ardından soruların zorluk derecesini merak etmeye başladı. Eğitim kurumlarının sınav soru çözümlerini yapmaya başlamasıyla sınavın zorluk değerlendirmesi netleşti. Uzmanlara göre zor sayılabilecek bir sınav gerçekleşti.