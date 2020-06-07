Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2020 yer değiştirme takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında çalışan öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru takvimi yayınlandı. Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak olan isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme başvuru tarihlerini haberimizde paylaşıyoruz. İşte 2020 öğretmenlerin il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimi…

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, bünyesinde çalışan öğretmenlerin isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme takvimi belli oldu. Buna göre, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 20-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 28 Temmuz’da yapılacak. Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları ise 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 11 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri şu şekilde;

1. Aşama

Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020

2. Aşama

Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020

Atamalar : 25 Ağustos 2020

Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.