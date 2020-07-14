Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Okullarda yeni dönem olabilir…

Milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisi, yeni eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı yeni genelgede okulların açılış tarihini 31 Ağustos olarak belirledi. Ancak Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalar kafa karıştırdı. Peki, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte ayrıntılar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlığın yayınladığı genelgede 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.

BAKAN SELÇUK: O HAFTA NE OLACAK KİMSE BİLEMEZ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.” dedi.

Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;

* Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.

* “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin” denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız.

* Bizim beklentimiz şu: Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var.

OKULLARDA YENİ DÖNEM!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Okullar için de hibrit (karma) modeller var, yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir” açıklamasında bulundu.

Yamanel'in sözleri şu şekilde;

* Vaka sayılarımız çok artar, kontrol altına alınmayacak düzeylere çıkarsa o zaman okullar açılmayabilir. Zaten okullar için de hibrit modeller var biliyorsunuz.

* Yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Mesela 10 ders var, 5’i evde, 5’i okulda gibi. Bizim için daha uygun olacaktır. Temas olasılığını daha aza indirecektir, bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığımız da bu yönde çalışıyor.

* 1 metrelik sosyal mesafe sınıflarda yeterli olacaktır. Ama okulun kapalı alanını düşünerek ona göre yapılan bir çalışma mevcut. Tabii belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir, sabah-öğlen gibi veya üç vardiya gibi önlemler gelebilir.