Çocuğum hangi okula gidecek? e-Okul kayıt sorgulama ekranı açıldı mı?

MEB öğrenci bilgisi sistemi olan e okul üzerinden 2020-2021 eğitim öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1’inci ve 5’inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. İlk defa okula başlayacak olan öğrenciler ve ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin velileri, çocuklarının hangi okula gideceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar…

OKULA BAŞLAMA YAŞI ÖĞRENME EKRANI Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak bilgileri doldurabilir ve çocuğunuzun okula gideceği yaşı öğrenebilirsiniz. OKULA BAŞLAMA YAŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN