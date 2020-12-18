Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı? Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son yaptığı açıklamada 4 Ocak tarihinin iyimser bir tarih olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk; “Yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Ancak ortada bir risk varsa risk almak istemeyiz. 4 Ocak olarak açıkladığımız tarih iyimser bir tarih. Okulların tekrardan açılmasına Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerle karar vereceğiz” açıklamasında bulundu.

23 KASIM'DA BAŞLAYACAKTI

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim süreci 21 Eylül'de yeniden kademeli olarak başlamıştı.

16 Kasım'da ara tatile giren okulların 23 Kasım'da yeniden açılması planlanıyordu ancak corona virüsü sebebiyle 4 Ocak’a kadar eğitimin EBA TV üzerinden yapılmasına karar verilmişti.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.