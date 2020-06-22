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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi açıklandı mı?

Okulların virüsün hafiflemesi sonrasında ne zaman açılacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi. İşte ayrıntılar...

10:21 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi açıklandı mı?

Okullarda bu sene ikinci dönemin neredeyse tamamı uzaktan eğitim sistemiyle geride kaldı. Türkiye’de corona virüsü sebebiyle milyonlarca öğrenci ve öğretmenin bulunduğu okullar, 13 Mart’ta kapatılmış ve eğitim online olarak uzaktan yapılmaya başlanmıştı.

Okulların açılacağı tarih belli mi? Okullar tekrar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yeni dönemin her sene olduğu gibi yine eylül ayında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi. MEB takvimine göre okulların 7 Eylül’de açılması bekleniyor.

Corona Cumhurbaşkanı öğrenci Türkiye
Son güncelleme: 10:37 22.06.2020
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