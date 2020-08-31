Okullarda hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim ne anlama geliyor?

Corona virüsü süreciyle birlikte okullar uzaktan eğitime geçmişti ve yeni dönemin başlangıç tarihi yaklaşırken veliler ve öğrenciler bazı sorulara cevap arıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Selçuk tarafından okullarda hibrit eğitim verilebileceği açıklandı ve hibrit eğitimin ne olduğu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

HİBRİT EĞİTİMİN FARKI NE?

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

BAKAN'DAN HİBRİT EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, planladıkları ikinci senaryo olarak hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi gösterdi.

Selçuk hibrit eğitim için şunları söyledi;

* Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz.