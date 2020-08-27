ÖSYM’den DGS sonuç açıklaması! DGS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM takviminde DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde 9 Eylül'de duyurulacak. Resmi sonuçlardan önce DGS soru ve cevapları öğrencilerle buluştu. ÖSYM'den yapılan açıklama haberimizde. İşte detaylar…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS İÇİN AÇIKLAMA YAYINLANDI

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinizi YÖKSİS'den kontrol etmeniz ve değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilginizi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden seçerek onaylamanız gerekmektedir” dedi.

SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.