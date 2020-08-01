Üniversiteler keseyi açtı! Asgari ücretin 3 katı burs

Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Devlet ve vakıf tüm üniversiteler sıralama yüzdelik dilimi yüksek olan ilk 10, ilk 100 ve ilk 1000’den yani yüzde 1’lik dilimden öğrenci alabilmek için kesenin ağzını açtı.

Uçak bileti, barınma-beslenme, dizüstü bilgisayar dahil üniversitelerin başarı bursları tercih ve sıralamadaki yerine göre ayda 300 TL’den başlayıp, 7 bin 800 TL’ye kadar çıktı.

İlk 500’e 7 bin 800 TL burs veren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi burs rekoru kırdı.

AYDA 7 BİN 800 TL BURS

Ailesi ekonomik sıkıntı yaşayan bazı öğrenciler, maaş gibi bu burslar nedeniyle köklü üniversiteler yerine yeni açılan üniversiteleri tercih edebiliyor.

BURS VEREN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ…

ODTÜ: İlk 10′ a 2 bin TL,ilk 100’e bin 500 TL, ilk 500’e 900 TL burs.

İTÜ: İlk 100’den ilk bine aylık 600 ile2 bin 500 TL burs.

Boğaziçi Üniversitesi: İlk 100'e giren ilk sırada yazarsa aylık 600 TL.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: İlk binden ilk 10 bine 500 TL, 750 ve bin TL.

Abdullah Gül Üniversitesi: İlk 100’den ilk 20 bine aylık 500 TL’den 2 bin TL.

İstanbul Üniversitesi: İlk 200'den İstanbul Tıp’e tercih edene aylık 300 TL.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: İlk 6 binden 30 bine kadar aylık 500 ile 1500 TL.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: İlk 100'e 3 bin TL, 101-500'e 2 bin TL, ilk 1000'e bin TL.

BURS VEREN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi: İlk 500'e 7 bin 800 TL, ilk bine 5 bin TL, ilk 2 bine 4 bin TL, ilk 3 bine 3 bin TL

Bilkent Üniversitesi: İlk 10 bine ücretsiz yurt ve her yıl 8 boyunca ayda 1080 TL.

Sabancı Üniversitesi: İlk 1000'e girip tam burs kazanana ücretsiz yurt, her yıl aylık 750 TL.

MEF Üniversitesi: İlk 100-5 bin arasındaki öğrenciye 300 TL ile 1200 TL.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi: İlk 100'den ilk 10 bine kadar aylık 1000 TL ile 5000 TL.

Özyeğin Üniversitesi: Lisansa tam burslu yerleşene 750 TL ile 1750 TL.

İstanbul Medipol Üniversitesi: İlk 100'e aylık 5 bin TL, ilk 250'ye 4 bin TL, ilk 500'e 3 bin TL, ilk 750'ye 2 bin TL.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: İlk 100'den ilk 10 bine kadar aylık 500 TL'den 2 bin 500 TL.

Kadir Has Üniversitesi: İlk 100'den ilk 30 bine 1000 TL'den 2500 TL aylık burs.

İstanbul Aydın Üniversitesi: İlk bine 4 bin TL, ilk 2 bine 3 bin TL, ilk 3 bine 2000 TL aylık burs.

Başkent Üniversitesi: İlk 3 bine 1200 TL, ilk 5 bine 750 TL, ilk 7 bine 500 TL