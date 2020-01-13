Van hava durumu: Van’da okullar tatil mi?

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van ve çevrelerinde ilk saatlerde yer yer etkili olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği bildirildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi konusunda da sürücüleri uyardı.

VAN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Başkale, Çaldıran, Çatak, Bahçesaray, Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ise gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

DHA