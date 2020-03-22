YKS ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi…

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler YKS ertelendi mi sorusuna cevap arıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) corona virüsü önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı. Son dakika haberine göre; dokuz sınavın tarihi ertelendi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan MSÜ, YDS, EKPSS tarihi değişen sınavlar arasında. İşte ÖSYM’nin yeni yayınladığı sınav takvimi…

YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS ertelenmedi ve tarihinde yapılacak ancak Türkiye'de de bir dizi önlem alındı. Bu tedbirler kapsamında bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti.

GÜNCEL ÖSYM TAKVİMİ

ÖSYM'nin corona virüsü tedbirleri kapsamında güncellediği takvim şöyle:

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 3 Mayıs'ta yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs'a ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs'ta yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs'ta olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos'a ertelendi.