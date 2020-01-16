2019’un en çok kazanan jokeyi Gökhan Kocakaya oldu

2019 yılında Türkiye Jokey Kulübü‘nün düzenlendiği koşularda 1071 kez at binen Gökhan Kocakaya; 255 birincilik, 213 ikincilik, 152 üçüncülük, 119 dördüncülük elde etti.

İlk dörde girdiği yarışlarda at sahiplerine 25 milyon 842 bin 563 lira kazandıran Kocakaya’nın cebine giren para ise 2 milyon 260 bin 376 lira oldu. 33 yaşındaki Adanalı jokeyin kazancının dağılımı şöyle oluştu:

* 255 birincilik: 1 milyon 699 bin 825 lira

* 213 ikincilik: 417 bin 676 bin lira

* 152 üçüncülük: 100 bin 16 lira

* 119 dördüncülük: 42 bin 859 lira

Türkiye Jokey Kulübü’nün yönetmeliğine göre yarışı birinci bitiren atın jokeyi, ikramiyenin yüzde 10’unu, ikinci bitiren atın jokeyi yüzde yedisini, üçüncü ve dördüncü bitiren atların jokeyleri ise yüzde beşini alıyor.

GÖKHAN KOCAKAYA KİMDİR?

1987 Adana doğumlu. Yarış dünyasına 2006 yılında apranti olarak girdi. 22 yaşında hem Gazi Koşusu‘nu hem de Başbakanlık Kupası‘nı kazandı. 2006-2019 yılları arasında 12 bin 21 yarışa katıldı, 1938 kez birinci geldi.