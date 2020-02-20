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4 büyükler tepetaklak! Beşiktaş’tan açıklama

Dört büyüklerin olağanüstü yükselen hisseleri bugün de aynı hızda düşüşe geçti. Hisselerde yaşanan kayıplar Galatasaray'da yüzde 14'ü, Fenerbahçe'de yüzde 12'yi Trabzonspor'da yüzde 16'yı ve Beşiktaş'ta yüzde 9'u aştı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sozcu.com.tr
15:01 -
Haberler Ekonomi
4 büyükler tepetaklak! Beşiktaş’tan açıklama

Dün olağanüstü yükselen dört büyüklerin hisseleri bugün ise düşüş yaşıyor. İki gündür yaşanan fiyat hareketleri hakkında Beşiktaş’tan bir açıklama geldi.

KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz paylarında görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği’ne istinaden Borsa İstanbul tarafından 20.02.2020 tarih BİAŞ-2-1151 sayılı yazısı ile Şirketimiz’den konu hakkında açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

UZMANLAR “NORMAL DEĞİL” DEDİ

Dün Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 20, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 19,8, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 19,7, Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 10,1 yükselmişti.

Uzmanlar futbol kulüplerinin değerleme yöntemlerinin diğer şirketlerden farklılaştığına ve borca batık olmalarına rağmen hisselerdeki yükselişin normal olmadığına dikkat çekmişlerdi.

BUGÜN DÜŞÜŞ VAR

Dört büyüklerin hisselerinde yaşanan artış bugün yerini aynı hızda düşüşe bıraktı. Galatasaray’ın hisselerinde yaşanan düşüş yüzde 14’ün üzerinde olurken, kayıplar Trabzonspor’da yüzde 16’nın, Fenerbahçe’de yüzde 12’nin, Beşiktaş’ta ise yüzde 9’un üzerinde.

Beşiktaş Fenerbahçe Futbol Galatasaray istanbul Trabzonspor
Son güncelleme: 15:42 20.02.2020
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