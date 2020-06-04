Akaryakıt fiyatlarında hangi şirket ne kadar indirim yaptı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığını tespit ettiklerini belirtmiş ve şirketleri “fiyatları makul seviyeye çekilmeleri” yönünde uyarmıştı. Yapılan bu uyarının ardından dün de akaryakıt şirketleri benzin ve motorin fiyatlarında indirime gitti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti.

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Türkiye’de akaryakıta yapılan zam ve indirim miktarını duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise söz konusu indirimler hakkında bir rakam belirtmezken, “Rafineri çıkış fiyatı ve vergilerin aynı kalacağı yeni fiyatlar firmaların web adreslerinde ilan edilecek. Fiyatlar firma veya illere göre değişiklik gösterebilecek.” açıklamasında bulundu.

Akaryakıt Fiyatlarında Kâr Marjı Kaynaklı İndirim EPDK'nın akaryakıt firmaları ve bayilerin kâr marjlarının baskılanması yoluyla talep ettiği indirimlerin, bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor. — EPGİS (@trepgis) June 3, 2020

BAYİLER BELİRLEMİYOR

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor.

Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Peki dün gece yarısı hangi firma ne kadar indirime gitti? İşte bugünden itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları:

“BAYİLERİN AYAKTA KALMA ŞANSI ZORA GİRMİŞTİR”

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüketicinin korunmasından hareketle yapılan bu düzenlemenin, virüsle mücadelede birçok sektör gibi dayanışma gösteren, satışları yarı yarıya azalsa da, çalışanlarını işten çıkarmamayı başarabilmiş akaryakıt sektörünü, mali açıdan oldukça zorlayacağını belirten Aktaş, “Maalesef bu uygulama nedeniyle zor bir dönem geçiren bayiler zorunlu olarak elemanlarında kısıntıya ve kesintiye gitmek zorunda kalacaklardır. Artık bu fiili kâr marjı ile bayilerin ayakta kalma şansı çok zora girmiştir.” dedi.

UCUZ AKARYAKITIN VERGİSİ KAÇAK, ETKİSİ BOZUCU OLUR”

Tüketici odaklı alınan bu düzenleme kararının, vergi kaçakçısı şirketlerin sistemdeki mevcudiyetleri nedeniyle ne yazık ki sektörü ve düzenleme atmosferimizi olumsuz etkilediğini belirten Fesih Aktaş, “Devleti vergi kaybına uğratan bu şirketlerin dolaylı zararları bununla da kalmamış, rekabette geriye düşen ve borçlarını çeviremeyen akaryakıt bayileri işletmeyi durdurma kararını değerlendirmektedirler. Sektördeki yerli dağıtım firmaları bu karar ile bu yıl yenilecek olan bayilik sözleşmelerinde yatırım yapamaz hale geleceklerdir.

Diğer bir etkiyi ise sektördeki yabancı oyuncularında görüyoruz. Uluslararası akaryakıt markaları bu türdeki müdahaleleri anlamakta zorlanmakta, yatırım iştahından kaçınmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Aktaş, sözlerini şöyle noktaladı:

Akaryakıt sektörümüzün, tüketicilerin akaryakıtta ucuz olanı tercihine saygısı vardır. Ancak son dönemde yaşananlar göstermiştir ki EPDK tarafından düzenlenmiş ve sıkı ürün denetimi yapılan akaryakıt piyasasında sıkı vergi denetimine de ihtiyaç vardır. Vergisel düzenleme yapılmadıkça EPDK ve sektör oyuncuları karşı karşıya gelmeye devam edecektir. Unutulmamalıdır ki ucuz etin yahnisi yavan olduğu gibi, ucuz akaryakıtın vergisi kaçak, etkisi ise bozucu olur.

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TABGİS’TEN AÇIKLAMA

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası da (TABGİS) konu hakkında bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada bu indirimin, bayi marjından da karşılanacak olması nedeniyle akaryakıt bayileri kanadında büyük bir zarar niteliği taşıdığı belirtildi.

“EPDK tarafından tespit edilen bu kârın bayi dışında oluştuğu anlaşılmaktadır.” denilen açıklamada “Dağıtım şirketlerinin tek taraflı sebebiyet verdikleri bu durum bayilerin mevcut koşullarını daha da zorlaştıracaktır. EPDK nezdinde sadece dağıtım şirketleriyle istişare edilerek alınan karar nedeniyle, bayilerin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilir olmaktan daha fazla uzaklaşmaması adına bu indirimin dağıtıcıların kendi paylarından karşılanmasının beklentisi içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.” ifadelerine yer verildi.