Albayrak: Toplam tutar 200 milyar TL’ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsü salgını nedeniyle atılan ekonomik destek adımlarının toplam tutarının 200 milyar TL'ye ulaştığını dile getirdi.

Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon aileye biner liralık nakit destekte bulunduklarını belirten Albayrak, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda “Ayrıca destek kapsamına girmeyen, ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da bin lira nakit yardım yapacağız. Bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık” ifadelerini kullandı.

3 MİLYON 977 BİN VATANDAŞA KREDİ

Vatandaşların bireysel ihtiyaçları için devreye alınan ‘Temel İhtiyaç Desteği' kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşa, 22 milyar 295 milyon TL kaynak sunulduğuna değinen Albayrak, şu bilgileri paylaştı:

“Bunun yanında ‘Esnaf Destek Paketi' için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon TL finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari Kart için ise vatandaşımızdan 324 bin 814 başvuru geldi. 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf Kart ile beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 Milyar 861 Milyon TL'ye ulaştı.”

İşletmelere sunulan ‘KGF Kefaletli İşe Devam Desteği' kapsamında ise başvuruların 143 bin 769 firmaya ulaştığını söyleyen Albayrak, “Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu” diye konuştu.