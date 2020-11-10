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Alışveriş çılgınlığı, küçük markaları büyütecek

Yeni dönemde alışveriş alışkanlıklarının da değişmesi ile birlikte farklı ürün ve markaların kullanım oranı artıyor. Tüketici, yeni ürünlere daha kolay yöneliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN
Güncellenme: 04:53, 10/11/2020
Haberler Ekonomi
Alışveriş çılgınlığı, küçük markaları büyütecek

Dünya ekonomisi karantinalar ve kısıtlamalar nedeniyle yeni bir döneme girerken, alışveriş alışkanlıkları da değişiyor. Mağazaya gidemeyen tüketici, internet üzerinden alışveriş yapıyor. Yapılan incelemelere göre, pandemi döneminde 5 yılda olacak internet trafiği bu yıl gerçekleşti.

Coronavirüs kısıtlamaları yüzünden bir tarafta milyonlarca insan işini kaybederken, diğer tarafta milyarlarca dolarlık alışveriş yapılıyor. Online alışveriş siteleri, belirli günlere özel kampanyalar ve indirimler düzenliyor. Bunlardan birisi de 11.11 ismi verilen kampanya.

PATLAMA YAPACAKLAR

Küresel çapta 11 Kasım'da yaşanan 11.11 alışveriş çılgınlığı, yeni markaların ve girişimlerin önünü açabiliyor. Uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketi McKinsey'in yayınladığı rapora göre, Covid-19 döneminde tüketiciler yüzde 38 oranında yeni markaları satın alarak denediler. McKinsey'e göre bu dönem, özel markalara patlama yapabilecekleri fırsat sunuyor. Hem perakende de hem de online alışverişte bu yeni markaların şansı artıyor.

McKinsey'in raporunda özel markalar için özel bir dönem olduğu vurgulandı. Covid-19 salgınının başladığı dönemde, tüketiciler marketlere akın edip stok yapınca, çok sayıda ürüne erişim imkanı ortadan kalkmıştı. Tam da bu dönemde özel markalar, tüketiciye kendilerini sunma fırsatı yakaladılar. Bazı tüketiciler tercih ettikleri markaları bulamayarak bunun yerine özel markalı ürünler satın aldı ve almaya devam ettiler.

ULAŞILABİLİR OLDULAR

Özel yeni markaların, piyasadaki markalardan çoğunlukla daha ucuz olması da, mali açıdan tüketicileri kendisine çekti. Tasarruf yapmak isteyen tüketiciler, bu yeni ve ucuz ürünleri tercih etmeye başladı. Durum böyle olunca, bu iki avantaj, yani ürüne ulaşılabilirlik ve düşük fiyat tüketiciler için pandemi döneminde tercih sebepleri oldu. Özel markalara olan talebin artması ile pazardaki mevcut bilinen markaların yanına bu yeni markalar da katılmaya başladı.

Tüketici alternatif ürünlere yöneldi
MCKINSEY'in araştırmasına göre pandemi döneminde yeni ve alternatif marka deneyen tüketicilerin oranı yüzde 38 olurken, kalan yüzde 62'lik kesim de mevcut markalarını satın almayı sürdürdüğünü belirtti. 5 etkenin tüketicileri yeni ürünlere yönlendirdiğinin belirtildiği raporda, bunların arasında ürüne ulaşımın yüzde 58 ile ilk sırada olduğu kaydedildi. Bununla birlikte uygun fiyat yüzde 21 ile ikinci etken olurken, promosyonlar, güvenli özellikler ve çeşitler de tüketicileri yeni markalara yönlendiren diğer etkenler oldu.
coronavirüs Dünya internet patlama
Yayınlanma Tarihi:06:00,
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