Almanya’nın TÜSİAD’ından Merkel’e ültimatom!

Almanya'da corona önlemlerine isyan büyüyor. Çeşitli sektörler eylem yaparken, buna turizmciler de eklendi. Boş bavullarla 30 kentte, bir an önce açılım için gösteri yapıldı. Ancak en büyük ses, Almanya'nın TÜSİAD'ı olan, Federal Alman Sanayicileri Birliği'nden (BDI) yükseldi.

“TOPLUM VE EKONOMİYE KALICI ZARAR”

BDI Başkanı Dieter Kempf, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, “Corona önlemleri, Alman sanayisine her hafta çift rakamlı milyarlık zarar veriyor. Böyle bir şeye, hayatın bu şekilde durmasına aylarca dayanamayız. Toplumun refahında ve ekonomide kalıcı zararlar doğar“ dedi.

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Siyasetçilerin hedefinin şimdi mümkün olduğunca güvenli ve hızlı bir şekilde iş dünyasına dönüşün yolunu açması gerektiğini belirten BDI Başkanı Kempf, söyle devam etti:

“ARTIK BİLMEK VE GÖRMEK İSTİYORUZ”

“Şirketlerimiz, sanayimiz, sosyal ve ekonomik hayatın artık ne zaman, hangi şartlarla yeniden başlayacağını bilmek istiyor. Ve en geç Başbakan Merkel'in, eyalet başbakanları ile 6 Mayıs günü yapacağı toplantıdan sonra bunu artık görmek istiyoruz.”

Özellikle, geçen haftalarda önlemlerin gevşetilmesi konusunda beklenenlerin olmaması, turizm, gastronomi ve okullar için net bir plan sunulmaması, 6 Mayıs'a gözlerin çevrilmesine neden oldu. Şimdi Alman sanayi devleri, bağlayıcı ve önemli kararlar bekliyor.

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2022'DE ANCAK TOPARLANIR

Bu beklentilerini en sert şekilde duyuran Kempf, işverenler olarak çalışma hayatının sorunsuz ve sağlık kurallarına uygun şekilde yeniden başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, yeni çalışma şartlarının, mesai koşullarının, vardiya değişimlerinin, iş yerindeki koruyucu elbiselerin de ayarlanacağını vurguladı.

Bu şartlar gerçekleşir ve hızlı bir açılım olursa bile, Alman ekonomisinin eski hale gelmesinin ancak 2022'yi bulabileceği belirtiliyor.