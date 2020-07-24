Altın fiyatları ne durumda? 24 Temmuz tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları…

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş gösterdi. Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Altının gram fiyatı 415 lirayı aşarak rekordan rekora koşuyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ

Çeyrek altın: 684,50 Lira

Yarım altın: 1.367,10 Lira

Gram altın: 414,99 Lira

Cumhuriyet altın: 2.723,60 lira

DOLARIN ZAYIFLAMASI ETKİLİ OLUYOR

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan altın fiyatları hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Küresel ekonomiyi corona virüsü pandemisinin etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulanacağı beklentisi ile beraber fiyatların en yüksek seviyelerine yakın bir şekilde artış isteğini sürdürdüğünü belirten Erkan, “Yükselen güvenli liman alımları, büyümenin zayıflaması, corona virüsü vakalarının sayısındaki keskin artış, ABD bono faizlerinin dip seviyelerde yer alması gibi geniş perspektiften gelen desteğin yanı sıra, birkaç gündür küresel piyasalarda geniş çapta hissedilen dolar zayıflığı da destekleyici olmaktadır.” dedi.