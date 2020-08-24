Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç lira? (24.08.2020)

Son zamanlarda giderek artış gösteren altın fiyatları nedeniyle vatandaşlar da güncel rakamları takip ediyor. Günün açılışında 454 TL seviyelerinde olan gram altın, piyasaların kapanış saatlerinde ise 464 lira seviyelerine yükseldi. Çeyrek altın 753 liradan işlem görürken, yarım altın da bin 507 lira seviyelerinden alıcı buluyor. İşte 24 Ağustos altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı: 464,50

Çeyrek altın fiyatı: 754,09

Yarım altın fiyat: 1.507,27

Cumhuriyet altını fiyatı: 3.005

ALTIN ÜRETİMİ REKORA GİDİYOR

Altın fiyatları rekor kırarken Türkiye’de altın üretiminin de bu yıl zirveye yükselmesi bekleniyor. Bloomberg’ün haberine göre, yurt içindeki altın üretiminin tamamını Merkez Bankası’nın (TCMB) alması bekleniyor.

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, geçen sene 38 ton olan yurt içi altın üretiminin bu yıl yüzde 16 artışla 44 tona yükselmesini beklediklerini söyledi.

2017 yılında çıkarılan bir düzenlemeye göre, TCMB’nin ülke içinde üretilen altını satın alma önceliği bulunuyor. “Düzenlemenin değişmesinden bu yana Merkez Bankası hep tek alıcımız oldu” diyen Yücel, bu durumun 2020’de de değişmesini beklemediklerini dile getirdi.