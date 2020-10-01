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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek altın fiyatı 769 lira

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Haftaya 761 lira ile başlayan çeyrek altın haftanın sonuna doğru 769 lira seviyesinde bulunuyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor.

10:48 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek altın fiyatı 769 lira

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 468 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 1 EKİM

Gram altın: 468 lira

Çeyrek altın: 769 lira

Yarım altın: 1.536 lira

Cumhuriyet altını: 3.061 lira

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ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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